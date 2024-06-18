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الثلاثاء، 18-06-2024 03:56 م

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

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الوكيل الاخباري - ساهمت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحجاج الأردنيين، في نشر التوعية بين حجاج بعثة وزارة الأوقاف لتجنب الأمراض التنفسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور ماجد اسعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن"3 آلاف حالة راجعت عيادتي البعثة الطبية بمنطقتي الجرول والحفاير واغلبها تعاني من أمراض تنفسية وإرهاقات وتسلخات جلدية، إضافة إلى طلب الأدوية للأمراض مثل الضغط والسكري والإنفلونزا"، مبينا أن قرب الخدمات للحجاج في مخيمي عرفات ومنى ساهم بتخفيف حالات الجفاف التي تعرض لها الحجاج نتيجة السير لمسافات تحت أشعة الشمس.

 

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