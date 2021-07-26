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الإثنين، 26-07-2021 03:47 م

3 آلاف مراجع بمركز لإعطاء لقاح كورونا في جرش

لقاح


الوكيل الإخباري - قال مدير الصحة في محافظة جرش الدكتور محمد الطحان، إن أكثر من 3 آلاف مواطن كانوا موجودين في أحد مراكز الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا في محافظة جرش مما شكل ازدحاما داخل القاعة.

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وطالب الطحان المواطنين الالتزام بالنظام والتقيد بشروط السلامة العامة وعدم إحداث فوضى أو تجمعات، مما يسهم بحصول الجميع على اللقاح بكل سهولة ويسر.


وقال فيصل الزطيمة الذي راجع المركز، بأنه "تفاجأ بوجود اكتظاظ وازدحام داخل القاعة ووجود أعداد كبيرة من المواطنين داخل القاعة للحصول على الجرعة الأولى والثانية.


وطالب الزطيمة بفتح مراكز تطعيم أخرى داخل محافظة جرش لتخفيف الاكتظاظ والازدحام خاصة أن الازدحام والاكتظاظ يسهم بانتشار فيروس كورونا.
وقالت مي عمر إنها كانت موجودة بنحو الساعة العاشرة والنصف صباحا للحصول على اللقاح وبقيت لغاية الساعة الثالثة عصراً ولم تحصل على اللقاح.


وأضافت عمر بأن "تأخر حصولها على اللقاح كان سببه الازدحام والاكتظاظ وعدم الالتزام بالدور، وأن أعداداً كبيرة كانت داخل القاعة مما أدى لتدخل رجال الأمن العام لتنظيم الدور".


 




 

 


 

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