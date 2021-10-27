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الأربعاء، 27-10-2021 04:29 م

30 ألف مراجع شهريا للمراكز الصحية في مأدبا

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الوكيل الإخباري- يراجع المراكز الصحية في محافظة مأدبا 30 ألف شخص شهريا، بحسب مساعد مدير شؤون الرعاية الصحية في المحافظة مصطفى الأطرش.

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وقال الأطرش، الأربعاء، إنّ العمل جار لاستلام مركز حنينا المجهز بأحدث الأجهزة الطبية، مضيفا أن المديرية وضعت ضمن خطتها للأبنية شراء قطعة أرض مناسبة لإقامة المبنى الجديد، ليكون بديلا عن مبنى المركز الصحي للحي الشرقي، المستأجر من بلدية مأدبا.


وأشار إلى أن مديرية الصحة وفرت معظم التخصصات السنية لمركز الأسنان التخصصي كجراحة اللثة، وتركيب أسنان الأطفال وتقويمها، مبينا أنه جرى التعاقد لشراء جهاز البانوراما للأسنان ما يرفع من مستوى الخدمة السنية في المحافظة.


وأوضح بأن حملات التفتيش من قبل مديرية الصحة على مدارس المحافظة مستمرة ومكثفة لتوفير بيئة مدرسية صحية وسليمة للطلبة.

 

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