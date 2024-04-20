300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان انطلاق العمل في مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان اليوم السبت . اضافة اعلان





وبينت الوزارة أن مدة المشروع ستبلغ 300 يوم عمل، وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار، وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.



وأشارت إلى أن طول المشروع يبلغ نحو 18 كم لكل اتجاه، ويشمل إعادة إنشاء 11 كم للاتجاهين من الطريق، بما في ذلك كشط الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.



وتشمل الأعمال أيضًا تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية، وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق، إضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية.



وسيتم اعتماد نظام التحويلات على أجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية.



وتهيب وزارة الأشغال بالمواطنين التقيد بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات كوادرها ومديرية الأمن العام، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإشارات والشواخص التنبيهية والتحذيرية.