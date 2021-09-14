33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نصف الأردنيين تقريباً (48%) يعتقدون أن التعليم عن بعد كان سيئاً، وتراجع أيضا مع مرور الوقت، فيما يرى (17%) بأنها تحسنت بشكل كبير.

اضافة اعلان



كما كشف الاستطلاع، أنّ نصف الأردنيين تقريباً (53%) يعتقدون أن برنامج الفاقد التعليمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم كان ناجحاً.



ويعتقد (41%) من الأردنيين انه في حال زيادة انتشار فيروس كورونا، يجب الإبقاء على التعليم الوجاهي للصفوف الأولى والتوجيهي. فيما يعتقد ثلث الأردنيين (33%) ان يجب تحويل جميع الطلبة إلى التعليم عن بعد.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة