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الثلاثاء، 14-09-2021 03:46 م

33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نصف الأردنيين تقريباً (48%) يعتقدون أن التعليم عن بعد كان سيئاً، وتراجع أيضا مع مرور الوقت، فيما يرى (17%) بأنها تحسنت بشكل كبير.

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كما كشف الاستطلاع، أنّ نصف الأردنيين تقريباً (53%) يعتقدون أن برنامج الفاقد التعليمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم كان ناجحاً.


ويعتقد (41%) من الأردنيين انه في حال زيادة انتشار فيروس كورونا، يجب الإبقاء على التعليم الوجاهي للصفوف الأولى والتوجيهي. فيما يعتقد ثلث الأردنيين (33%) ان يجب تحويل جميع الطلبة إلى التعليم عن بعد.

 

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