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الأحد، 15-01-2023 08:30 ص

376 مخالفة خلال امتحانات تكميلية "التوجيهي"

امتحانات


الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة التربية والتعليم 376 مخالفة خلال جلسات امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفق ما أكد مدير إدارة الامتحانات في الوزارة محمد كنانة.

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وأضاف كنانة ، الأحد، إن معظم هذه المخالفات كانت "الغش عبر هواتف متنقلة"، مشيرا إلى أن "اللجان ضبطت محاولة انتحال شخصية في أحد الامتحانات".


من جهته قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في تصريح سابق، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 27 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 16 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.


 




 

 


 

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