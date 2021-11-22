39 ألفا و45 إصابة كورونا نشطة في المملكة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 39 ألفا و45 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و361 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الأحد.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 914 ألفا و849 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 864 ألفا و443 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 257 مليوناً و840 ألفا و675 حالة، شفي منها 232 مليوناً و767 ألفا و94 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و168 ألفاً و407 حالات حول العالم.

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