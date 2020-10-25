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الأحد، 25-10-2020 05:28 م

39 وفاة و 2337 إصابة بكورونا في المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - سجل في المملكة اليوم 2337 حالة إصابة بفيروس كورونا و39 وفاة ، المستجدّ، جميعها محليّة.

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توزّعت كما يلي:


- (1733) في محافظة العاصمة عمّان.
- (386) في محافظة إربد، منها (131) في الرمثا.
- (83) في محافظة العقبة.
- (31) في محافظة البلقاء.
- (21) في محافظة الكرك.
- (12) في محافظة جرش.
- (32) في محافظة الطفيلة.
- (21) في محافظة معان، (1) منها في البترا.
- (15) في محافظة عجلون.
- (2) في محافظة مأدبا.
- (1) في محافظة المفرق.
- (0) في محافظة الزرقاء.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (53087) حالة.


وسُجّلت (39) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (579) حالة.


حيث بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (123) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1183) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.


و تمّ إجراء (14861) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1710076) فحصاً.


 




 

 


 

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