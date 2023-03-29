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الأربعاء، 29-03-2023 10:57 ص

4.2 مليون دجاجة استهلكها الأردنيون خلال 6 أيام من رمضان

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال امين الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر إن معدل استهلاك المملكة من الدواجن خلال 6 أيام من شهر رمضان المبارك وصل إلى 4 مليون و200 ألف دجاجة.

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وبيّن ابو دقر لـ " الوكيل الإخباري" أن الاستهلاك اليومي بلغ 700 ألف دجاجة، منوهاً إلى أن الكميات متوفرة وتكفي حاجة السوق. 


وحول الأسعار، أوضح أنه من المتوقع أن يحافظ الدجاج الطازج على استقرار اسعاره خلال الأيام القادمة من رمضان، خاصة مع تطبيق السقوف السعرية التي حددت السعر بدينارين لكل كيلو غرام. 


وأشار أبو دقر إلى أن الشركات وفرت قرابة 5 آلاف طن من (الدجاج المُجمد) المحلي، إلا أنه لم يكن عليه طلب كبير في الأيام الماضية بسبب توفر الدجاج الطازج الذي يفضله المستهلك. 


ودعا أبو دقر إلى اعادة النظر بالسقوف السعرية المفروضة على دجاج النتافات، موضحاً أن تجار الدجاج الحي يخسرون بسبب هذه السقوف، مطالباً برفع السقف من 10 -15 قرشاً على كل كيلو غرام.


 




 

 


 

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