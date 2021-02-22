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الإثنين، 22-02-2021 03:24 م

(40) مصابا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

400 مصابٍ بكورونا في المستشفيات الخاصة

مستشفى
الدكتور فوزي الحموري


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة (400) مصابا - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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وبين الحموري ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (97) مصابا بالفيروس يتواجدون في قسم العناية الحثيثة و(40) مصابا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

"جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم على أكمل وجه ، ونتمنّى السلامة للجميع "، وفق الحموري.

 

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