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الإثنين، 22-11-2021 12:16 م

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

العدل-في-العقوبات


الوكيل الاخباري- نفذت وزارة العدل 42 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر تشرين الأول 2021.

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وبحسب بيانات وزارة العدل ارتفع عدد العقوبات المجتمعية البديلة المنفذة منذ مطلع العام الجاري الى 206 عقوبة مجتمعية.

وتنطبق شروط محددة على تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي، منها الحالة الاجتماعية، وموافقة المحكوم عليه، وأن لا يكون الشخص مكررا للجرم، وأن يكون الحكم يوقف العقوبة الأصلية.

وتنوعت بدائل الإصلاح المجتمعي، مثل الخدمة المجتمعية وهي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

كما يتم الزام المحكوم بمراقبة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، بالإضافة الى لبرنامج تأهيل أو أكثر يلزم المحكوم عليه بالخضوع لها.

 

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