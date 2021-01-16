45 مخالفة منذ بدء الدورة التكميلية للتوجيهي حتى الأربعاء الماضي

الوكيل الاخباري -

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سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 45 مخالفة على مدى 7 جلسات امتحان منذ بدء الامتحانات في 31 كانون الأول/ ديسمبر2020 ولغاية الأربعاء الماضي، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان.وقال القرعان في تصريح لـ"المملكة"، السبت، إنّ هذه الدورة التكميلية شهدت انخفاض ملموساً في عدد مخالفات الطلبة لتعليمات الامتحان، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة ووعي الطلبة بالتعليمات والتزامهم بها ودور القائمين على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ولجان إشراف من المركز والميدان إضافة إلى دورة الأجهزة الوطنية في مساندة جهود الوزارة لإنجاح مجريات هذا الامتحان.وأضاف أن لجان الامتحان اتخذت الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه المخالفات، ما بين الحرمان من التقدم للامتحان لدورة أو دورتين.وبين أن الانخفاض الكبير في عدد المخالفات يعكس مدى التزام الطلبة ووعيهم بتعليمات الامتحان والاستعداد الجيد له وتعاونهم مع الكوادر المشرفة عليه داخل المراكز وقاعات الامتحان، وتعاون أولياء الأمور وأبناء المجتمع المحلي.