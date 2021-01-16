الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن: توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة بمحيط مبنى الكابيتول

أول قرارات بايدن

صواريخ ايرانية تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

45 مخالفة منذ بدء الدورة التكميلية للتوجيهي حتى الأربعاء الماضي

لقاء يبحث آلية فتح قاعات الأفراح بالاردن

لجنة الاوبئة : دول مجاورة اغلقت مرة اخرى

تحذير من اي تجاوزات في تعيينات العقبة

فرنسا: حظر تجول ليلي لأسبوعين بسبب كورونا

الحكومة : لن نكمل الفصل الدراسي الثاني في هذه الحالة

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

السبت، 16-01-2021 11:23 م

45 مخالفة منذ بدء الدورة التكميلية للتوجيهي حتى الأربعاء الماضي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 45 مخالفة على مدى 7 جلسات امتحان منذ بدء الامتحانات في 31 كانون الأول/ ديسمبر2020 ولغاية الأربعاء الماضي، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان.
اضافة اعلان

وقال القرعان في تصريح لـ"المملكة"، السبت، إنّ هذه الدورة التكميلية شهدت انخفاض ملموساً في عدد مخالفات الطلبة لتعليمات الامتحان، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة ووعي الطلبة بالتعليمات والتزامهم بها ودور القائمين على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ولجان إشراف من المركز والميدان إضافة إلى دورة الأجهزة الوطنية في مساندة جهود الوزارة لإنجاح مجريات هذا الامتحان.

وأضاف أن لجان الامتحان اتخذت الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه المخالفات، ما بين الحرمان من التقدم للامتحان لدورة أو دورتين.

وبين أن الانخفاض الكبير في عدد المخالفات يعكس مدى التزام الطلبة ووعيهم بتعليمات الامتحان والاستعداد الجيد له وتعاونهم مع الكوادر المشرفة عليه داخل المراكز وقاعات الامتحان، وتعاون أولياء الأمور وأبناء المجتمع المحلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720202023446149108108

لقاء يبحث آلية فتح قاعات الأفراح بالاردن

12202018221917565807904

لجنة الاوبئة : دول مجاورة اغلقت مرة اخرى

1202115213236794431765

الحكومة : لن نكمل الفصل الدراسي الثاني في هذه الحالة

1202114164939787146925

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم

امين عام التربية للشؤون الإدارية والمالية تتفقد سير تكميلية التوجيهي في عجلون

120215103948739802192

بلدية إربد تحصل على شهادة ابتكار عالمية

أخبار متعلقة
120216162114667588501

وزير التربية يوضح بشأن قرار عودة الطلبة للمدارس الفصل الدراسي الثاني

120215134141442536759

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

1020202193833528954295

توضيح حول أسئلة امتحان الانجليزي لطلبة التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

1220201781625732952686

انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم