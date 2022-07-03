5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الوكيل الاخباري - بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية 5.13 مليار دينار في 2021 مقابل 4.98 مليار دينار في 2020 والتي تزيد عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع.



وبحسب بيانات الشركة المالية التي وردت في تقريرها السنوي بلغت خسائر الشركة للعام 2021 (152.8) مليون دينار مقابل (61.7) مليون دينار في 2020.



واشار التقرير المالي الى أن المطلوبات المتداولة للشركة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 3.5 مليار دينار.

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