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الإثنين، 30-11-2020 08:54 م

60 مليون دينار لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، الاثنين، إنه جرى رصد 60 مليون دينار لدعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، في مشروع الموازنة العامة لعام 2021.
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ولفت خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أنه بعد إقرار الموازنة سيجري إعداد خطة تنفيذية لبيان آلية الانفاق للقطاعات المتضررة وذلك بالتشارك بشكل أساسي مع وزارة العمل.

وبين أنه جرى رصد 52 مليون دينار لتحفيز الاستثمار في الأردن منها 27 مليون دينار للقطاع الصناعي لدعم تعرفة فاتورة الكهرباء و 25 مليون دينار لدعم الاستثمار وهذه أول مرة يستخدم هذا البند في الموازنة العامة.

وأوضح الشريقي أن الموازنة العامة لها شقين الأول يتعلق بالإيرادات والثاني بالنفقات ويشكل الفرق بينهما العجز أو الوفر المالي.

وأضاف أن الموازنة العامة للأردن بها عجز 2.05 مليار دينار وذلك بحسب مشروع قانون موازنة 2021.

ولفت الشريقي أن جانب الإيرادات يتكون من الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية، إضافة إلى المنح الخارجية ومجموعها يساوي مجموع الإيرادات العامة للدولة.

وتابع الشريقي خلال توضيحه لأقسام الموازنة أن النفقات منها الجارية التي تتكون بشكل رئيسي من الرواتب والنفقات التشغيلية اللازمة لإدامة عمل الوزارات والدوائر الحكومية والنفقات الأخرى مثل أرقام التقاعد وأرقام الفوائد.

أما النفقات الرأسمالية فبين الشريقي أنها تتكون من المشاريع الرأسمالية التي تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بتنفيذها ومنها مشاريع مستمرة وأخرى قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

"المشاريع قيد التنفيذ هي مشاريع قائمة لها كلفة إجمالية لها بداية ونهاية وجدول زمني لإنجاز هذه المشاريع وهذه قيد التنفيذ" وفق الشريقي

"الإيرادات العامة قدرت ب 7,875 مليار دينار والإيرادات المحلية 7,298 مليار دينار والمنح الخارجية 576,800 مليون دينار " وفق الشريقي

وبين الشريقي أن هناك تراجع بالمنح الخارجية بحوالي 275 مليون دينار عن المنح التي كانت مقدرة ومعاد تقديرها في عام 2020 .

ونوه الشريقي إلى أن ضريبة الدخل التقديرية المتوقعة 1110 مليون دينار لعام 2021 ، بانخفاض 126 مليون دينار حسب التوقعات.

"التوقع جاء لأنك تحصل ضرائب سابقة عن سنة 2020 والتي كان فيها انكماش وبالتالي تقديرنا للإيرادات كان متحفظ متوقعين انخفاض إيرادات ضريبة الدخل لعام 2021 ب 126 مليون دينار ." بحسب الشريقي

 




 

 


 

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