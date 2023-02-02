الخميس 02-02-2023
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الخميس، 02-02-2023 06:27 م

%66.2 نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 الامتحان التكميلي، وذلك عبر الرابط الإلكتروني www.Tawjihi.jo.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نسب النجاح العامة في الامتحان بلغت 66.9 بالمئة في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي، و61.5 بالمئة في المسار الثانوي الشامل المهني، حيث بلغ عدد الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام 2022 نحو 100198 منهم 85897 بغرض استكمال متطلبات النجاح و 14301 لأغراض رفع المعدل.

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وحضر من جميع المشتركين 90871، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح 60134.

 

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