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الثلاثاء، 02-03-2021 02:19 م

الجنسية الألمانية تتصّدر

74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

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توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، أن عدد الأردنيين الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية (74) مواطنا ، منذ بداية العام الحالي (2021).

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وأشار العموش ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سبب تخليهم عن الجنسية الأردنية للحصول على جنسيات أخرى .

 

وتوزّعت الجنسيات التي حصل عليها الأردنيون مقابل الجنسيات الأخرى على النحو التالي ، وفق ما صرّح العموش.

 

الجنسية الألمانية (49) مواطنا، عدد المكلفين بإثبات الجنسية غير الأردنية (9) مواطنين ، الجنسية السعودية ، والجنسية المصرية (3) ، الجنسية النمساوية (3) ، والجنسية اليابانية (1)، والجنسية الهولاندية (1).

 

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