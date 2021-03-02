74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، أن عدد الأردنيين الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية (74) مواطنا ، منذ بداية العام الحالي (2021).

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وأشار العموش ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سبب تخليهم عن الجنسية الأردنية للحصول على جنسيات أخرى .

وتوزّعت الجنسيات التي حصل عليها الأردنيون مقابل الجنسيات الأخرى على النحو التالي ، وفق ما صرّح العموش.

الجنسية الألمانية (49) مواطنا، عدد المكلفين بإثبات الجنسية غير الأردنية (9) مواطنين ، الجنسية السعودية ، والجنسية المصرية (3) ، الجنسية النمساوية (3) ، والجنسية اليابانية (1)، والجنسية الهولاندية (1).

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