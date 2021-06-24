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74 نزيلاً في مراكز الاصلاح يتقدمون لامتحان التوجيهي

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الخميس، 24-06-2021 12:27 م

74 نزيلاً في مراكز الاصلاح يتقدمون لامتحان التوجيهي

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الوكيل الإخباري - قال مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة ان 74 نزيلا من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل يشاركون في امتحان الثانوية العامة لعام 2021 موزعين على 11 مركز من مراكز الاصلاح والتاهيل .اضافة اعلان


واشار العميد القضاة الى أن ادارة مراكز الاصلاح عملت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على توفير قاعات مناسبة ليتمكن النزلاء من تقديم امتحاناتهم بكل سهولة ويسر وذلك من خلال وضع وتطبيق البروتوكول الصحي المستند إلى الممارسات الفضلى و توفير الاحتياجات والظروف اللازمة للنزلاء شأنهم شأن باقي المتقدمين خارج اسوار المراكز.

وقال في حديث لأثير الأمن العام، ان السياسة الاصلاحية وتطبيق البرامج التعليمية التي تنتهجها مديرية الامن العام تهدف الى تمكين النزيل ومنحه فرصة الحصول على التعليم حتى اثناء تواجده داخل مراكز الاصلاح والتاهيل وبما يسهم في تأهيله ومساعدته للعودة الى المجتمع بعد قضاء فترة محكوميته كعنصر فاعل بشكل ايجابي .

وكشف العميد القضاة ان الادارة تعمل سنويا على تكريم النزلاء الذين يجتازون امتحانات الثانوية العامة من خلال تقديم حوافز مادية ومعنوية الى جانب ترتيب زيارات خاصة للاهل ليقدموا التهنئة والتبريك لابنائهم بمناسبة نجاحهم وليوفروا لهم اجواء الفرح ليعيشوا سوية كما لو انهم يعيشون بين اسرهم.

 




 

 


 

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