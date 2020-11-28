8 مقترحات لإنقاذ قطاع المطاعم والحلويات بالاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





اكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، السبت، أن أهم الاقتراحات لتقليل الخسائر على القطاع:1-تفعيل خدمة الدليفري خلال ساعات الحظر كحد أدنى للساعة 12 ليلاً2- إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام الدليفري3- تفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات،وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى.4- إصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف.5- امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات.6- تخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم.7- تخفيض رسوم اصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.8- إطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة ١٪؜ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.