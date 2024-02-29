الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

بعد الإنزالات الأردنية .. واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جواً على غزة

مدعوون للامتحان التنافسي بعدة تخصصات - اسماء

السير تكشف سبب الازدحام المروري بين الدوار الرابع والخامس في عمّان

تراجع أسعار النفط عالمياً

أوستن وغالانت يبحثان صفقة التبادل والمساعدات لغزة

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 29-02-2024 08:19 ص

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

522866


الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدد من الحوادث على طرق خارجية، نتج عنها 9 إصابات. اضافة اعلان


وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، منطقة طلوع سلحوب، ونتج عن الحادث 8 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى الأمير حسين. 

وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة ومخالفة التتابع القريب، حيث تم رفع العوائق عن الطريق وتسيير حركة السير.

وأشار بني نصر، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ. 
 
وقال إن ارتكاب مخالفات السرعات العالية، والمسير بعكس الاتجاه، وقطع الجزر بغير الأماكن المخصصة لها قد ازدادت خلال عطل نهاية الأسبوع، داعياً السائقين إلى الالتزام بقانون السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

وظائف

مدعوون للامتحان التنافسي بعدة تخصصات - اسماء

428486804_708251071478071_7710099345353233106_n

السير تكشف سبب الازدحام المروري بين الدوار الرابع والخامس في عمّان

8_news_1709112815

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

d5628779-الأمن-العام

بعد ساعات من اختفائه العثور على طفل مقتولاً بعمان

111888

تنويه للاردنيين بشأن شهر رمضان

أخبار متعلقة
ق46464646464646464646464646464646464646464646464646464646-761zpmu9fnbxde8mjglonl1b39hgwd365uusuc1x0t8

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

تدهور مركبة وتصادم شاحنتين على طرق خارجية خلال 24 ساعة

الدفاع-المدني

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

122023785446826639033

اصابة بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

AWN_14de4image_story

الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية