9 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدد من الحوادث على طرق خارجية، نتج عنها 9 إصابات.وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، منطقة طلوع سلحوب، ونتج عن الحادث 8 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى الأمير حسين.وأضاف أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة ومخالفة التتابع القريب، حيث تم رفع العوائق عن الطريق وتسيير حركة السير.وأشار بني نصر، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.وقال إن ارتكاب مخالفات السرعات العالية، والمسير بعكس الاتجاه، وقطع الجزر بغير الأماكن المخصصة لها قد ازدادت خلال عطل نهاية الأسبوع، داعياً السائقين إلى الالتزام بقانون السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.