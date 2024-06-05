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الأربعاء، 05-06-2024 11:02 ص

937 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 937 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 531 طنا و118 طن فواكه، و27 طن ورقيات، و15 طنا ما بين الفواكه والخضار، و247 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا والبصل الناشف 17-28 قرشا والثوم 150-250 قرشا والبطاطا 30-40 قرشا والبندورة 13-22 قرشا والخيار 15-22, قرشا والزهرة 15-30 قرشا والبطيخ 13-18 قرشا والشمام 20-35 قرشا.

 




 

 


 

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