958 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر العام الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أنفق الأردنيون على السفر نحو 958 مليون و 100 ألف دينار خلال 11 شهراً من عام 2022.

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وبينت أرقام رسمية، صادرة عن البنك المركزي الأردني، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه ارتفع حجم الانفاق على السفر "المدفوعات" بنسبة وصلت إلى 60.8 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.



وأشارت الأرقام إلى أن مقبوضات السفر ( الدخل السياحي) ارتفعت خلال 11 شهراً من عام 2022 بشكل واضح لتصل إلى 115.0%.



وأوضحت أن مقبوضات السفر وصلت إلى 3 مليار و 751 مليون و 700 ألف دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 .

