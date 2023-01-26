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الخميس، 26-01-2023 10:28 ص

958 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أنفق الأردنيون على السفر نحو 958 مليون و 100 ألف دينار خلال 11 شهراً من عام 2022.

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وبينت أرقام رسمية، صادرة عن البنك المركزي الأردني، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه ارتفع حجم الانفاق على السفر "المدفوعات" بنسبة وصلت إلى 60.8 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.


وأشارت الأرقام إلى أن مقبوضات السفر ( الدخل السياحي) ارتفعت خلال 11 شهراً من عام 2022 بشكل واضح لتصل إلى 115.0%.


وأوضحت أن مقبوضات السفر وصلت إلى 3 مليار و 751 مليون و 700 ألف دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام  2021 .


 




 

 


 

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