"أرامكو" السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا

الوكيل الإخباري- خفضت شركة "أرامكو" السعودية سعر خامها العربي الخفيف لشهر أبريل المقبل لآسيا، ويتزامن ذلك مع بدء مجموعة "أوبك+" تخفيف القيود على الإنتاج.



ووفقا لما ذكرته "بلومبرغ" فقد خفضت الشركة السعودية أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا، بمقدار 0.4 دولارا إلى 3.5 دولارا فوق مؤشر أسعار دبي/سلطنة عمان.

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كما خفضت جميع الأسعار المتجهة إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وأبقت الأسعار المتجهة إلى الولايات المتحدة ثابتة.



وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لمنطقة أوروبا (البحر المتوسط) عند 2.85 دولار أعلى من سعر "برنت"، فيما حددت السعر إلى الولايات المتحدة عند 3.80 دولار للبرميل فوق فوق مؤشر "آرغوس".