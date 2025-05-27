أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا

وللمقارنة نمت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بالصين بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام فقط.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الواحدة منها عن 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) حققت أرباحا مجمعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين بقيمة 2.12 تريليون يوان.
وزادت أرباح هذه الشركات خلال أبريل الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
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