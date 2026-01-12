أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة، ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنحو 2 بالمئة، لتصل إلى 4591.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة، لتصل إلى 83.50 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة، ليصل إلى 2338.54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 كانون الأول الماضي، كما ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة، ليصل إلى 1892.18 دولار للأونصة.
إلى ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، لتصل إلى 63.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا، ليصل إلى 59.42 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان أكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ تشرين الأول الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي
-
ترامب يواصل الضغط على الاحتياطي الفدرالي للتحقيق في أسعار الفائدة
-
ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع التضخم بالصين خلال كانون الأول
-
الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار
-
النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران