أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً

09:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760619 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى، اليوم الاثنين، مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية. اضافة اعلان





وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة، ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنحو 2 بالمئة، لتصل إلى 4591.10 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة، لتصل إلى 83.50 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.



وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة، ليصل إلى 2338.54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 كانون الأول الماضي، كما ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة، ليصل إلى 1892.18 دولار للأونصة.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، لتصل إلى 63.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا، ليصل إلى 59.42 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ تشرين الأول الماضي.

تم نسخ الرابط





