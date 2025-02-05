أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء المبكرة إلى مستوى تاريخي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل المخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم على الواردات الأميركية من الشركاء التجاريين الرئيسيين وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.



ورغم تأجيل الرئيس ترامب لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر، فرض رسومًا بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين التي ردت بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15 بالمئة على مجموعة كبيرة من المنتجات الأميركية.

اضافة اعلان



وفي سوق الصرف، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 107.7 بعد أن هبط بنحو واحد بالمئة في جلسة أمس.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة، ما يعادل 14 دولارًا إلى 2856.6 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات رويترز.