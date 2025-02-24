أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياتها

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة.



وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.14% إلى 2957.20 دولار للأونصة.

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في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.27% إلى 2943.92 دولار للأونصة. وكان المعدن قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق حيث 2954.69 دولار للأونصة.



ولقيت أسعار الذهب أيضا دعما من تراجع الدولار، حيث انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات، بنسبة 0.04% إلى 106.5910 نقطة.