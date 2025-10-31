أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها للشهر الثالث على التوالي، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس بحثًا عن صفقات رابحة بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما يقيّم المستثمرون تداعيات الاتفاق التجاري المؤقت بين الصين والولايات المتحدة.





