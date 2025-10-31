أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة لتُسجّل 3955 دولارًا للأونصة.
وارتفع الذهب بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من إقبال المستثمرين التقليديين على حماية محافظهم من المخاطر، إلى جانب تسارع وتيرة مشتريات البنوك المركزية التي زادت مشترياتها من الذهب بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقرير "مجلس الذهب العالمي" الصادر الخميس.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1613.50 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة مسجلاً 1474.51 دولارًا.
