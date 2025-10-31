الجمعة 2025-10-31 01:41 م
 

أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

الجمعة، 31-10-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها للشهر الثالث على التوالي، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس بحثًا عن صفقات رابحة بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما يقيّم المستثمرون تداعيات الاتفاق التجاري المؤقت بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4034 دولارًا للأونصة، ليرتفع إجمالي مكاسبه الشهرية حتى الآن إلى 4.5 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة لتُسجّل 3955 دولارًا للأونصة.

وارتفع الذهب بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من إقبال المستثمرين التقليديين على حماية محافظهم من المخاطر، إلى جانب تسارع وتيرة مشتريات البنوك المركزية التي زادت مشترياتها من الذهب بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقرير "مجلس الذهب العالمي" الصادر الخميس.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1613.50 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة مسجلاً 1474.51 دولارًا.

 
 
