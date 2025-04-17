أسعار الذهب تواصل التحليق عالمياً في ظل التوترات

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأونصة، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.
وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة إلى فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.
من جهتها، أمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين فرضت الحكومة الأميركية قيودًا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين.
وقفز الذهب بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وعادة ما يُنظر إلى المعدن النفيس كوسيلة للتحوّط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليبقى قريبًا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
سكاي نيوز
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