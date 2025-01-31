الجمعة 2025-01-31 10:47 ص
 

أسعار الذهب عالميا تسجل مستوى قياسيا جديدا

الذهب
الذهب
الجمعة، 31-01-2025 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا، الجمعة؛ متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2795.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولارا.

وكان ترامب قد قال الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
 
gnews

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