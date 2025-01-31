أسعار الذهب عالميا تسجل مستوى قياسيا جديدا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2795.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولارا.
وكان ترامب قد قال الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
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