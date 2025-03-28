أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود وتسجل مستويات قياسية جديدة عالميًا

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7 بالمئة اليوم الجمعة، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا تجاوز 3,077 دولار للأوقية، متجاوزا الرقم الذي سجله الخميس. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مدعوما بطلب متنام على الأصول الآمنة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفع الذهب بنحو 16 بالمئة منذ بداية العام، مسجلا على الأقل 15 رقما قياسيا جديدا، مدفوعا بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
في المقابل، استقرت الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 2012 تقريبا، مستفيدة من الطلب على الأصول الآمنة، ولا سيما في ظل شح المعروض نتيجة سحب كميات ضخمة من لندن إلى الخزائن الأميركية.
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