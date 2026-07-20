أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 700 دولار لأول مرة منذ آذار

وأظهرت بيانات بورصة لندن ICE، وفق وكالة "بلومبيرغ"، أن سعر العقود الآجلة لتوريد الغاز لشهر آب في مركز TTF الهولندي ارتفع إلى نحو 716 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بما يعادل 60.515 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وسجلت أسعار الغاز مكاسب تجاوزت 5 بالمئة منذ بداية جلسة التداول، وسط مخاوف الأسواق من تأثير التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية.
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