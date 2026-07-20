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أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 700 دولار لأول مرة منذ آذار

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 700 دولار للألف متر مكعب في تعاملات اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 23 آذار الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصاد
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري-   تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، حاجز 700 دولار للألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 23 آذار الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات بورصة لندن ICE، وفق وكالة "بلومبيرغ"، أن سعر العقود الآجلة لتوريد الغاز لشهر آب في مركز TTF الهولندي ارتفع إلى نحو 716 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بما يعادل 60.515 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وسجلت أسعار الغاز مكاسب تجاوزت 5 بالمئة منذ بداية جلسة التداول، وسط مخاوف الأسواق من تأثير التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية.
 
 


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