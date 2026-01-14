أسعار الفضة عالمياً تحقق رقم تاريخي غير مسبوق

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للفضة تسليم مارس المقبل في بورصة "كوميكس" في نيويورك عند 90.905 دولار للأونصة، بزيادة 5.27% عن سعر التسوية السابق، وقبل ذلك بدقائق تم التداول عند 91.343 دولار للأونصة.
ووفقًا للخبراء، فإن الهجمات المتكررة التي شنّتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي شكّلت العامل الرئيسي الذي قوض الثقة بالدولار. أما اليوم، فإن السوق يقوم بتحليل تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، التي أفاد فيها بأن وزارة العدل الأمريكية تهدده باتهامات جنائية.
وتتوقع وكالة "بلومبرغ" أن يستمر نقص المعروض في سوق الفضة خلال هذا العام، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن.
روسيا اليوم
-
