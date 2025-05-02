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أسعار المعادن تصعد مع فتح باب التفاوض التجاري بين أميركا والصين

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المعادن الأساسية اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الصين أنها تدرس إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يقلص الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وسجل سعر النحاس مكاسبا لليوم الثاني على التوالي، مقتفيا أثر صعود الأصول عالية المخاطر، وصعد النحاس بنسبة 1.6 بالمئة إلى 9351 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 10:24 صباحا بتوقيت سنغافورة، لكنه بقي شبه مستقر على أساس أسبوعي. وارتفعت معظم المعادن الأخرى اليوم الجمعة، بقيادة القصدير الذي زاد بنسبة 1.7 بالمئة، فقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي .


كما ارتفعت عقود خام الحديد المستقبلية في سنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 95.75 دولار للطن، فيما ظلت الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.


وكانت المعادن الأساسية قد تعرضت لضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، والتي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على السلع الأساسية.


بترا

 
gnews

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