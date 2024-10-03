الخميس 2024-10-03 12:35 م
 

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالميا وسط التوترات في الشرق الأوسط

حقل نفطي
حقل نفطي
الخميس، 03-10-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري-  واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وصعدت الأسعار، في تعاملات اليوم الخميس، بنحو 1.5%.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.43% إلى 71.10 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.30% إلى 74.86 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وصعدت أسعار النفط في الجلسات الماضية مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ما أجج مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام العالمية.


ويوم أمس أغلقت عقود "برنت" عند 74.77 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.19%، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي عند 71.05 دولار للبرميل بزيادة 1.36%.

 

RT

 
gnews

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