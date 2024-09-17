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أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار "فرنسين"، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 16 سنتًا لتصل إلى 72.91 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر تشرين الأول 34 سنتًا لتصل إلى 70.43 دولار للبرميل.


ووفقًا لمكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأميركي أمس الاثنين، فإن أكثر من 12 بالمئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، لا يزال متوقفًا.


وتترقب الأسواق قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة، والذي من شأنه أن يقلص تكلفة الاقتراض، ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.


ويترقب المستثمرون أيضًا انخفاضًا متوقعًا في مخزونات الخام الأميركية، التي رجح استطلاع للرأي تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أيلول الحالي، إلا أن نمو الطلب الذي جاء أقل من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حد من ارتفاع الأسعار.

 
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