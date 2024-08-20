أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجعت عقود "برنت" دون مستوى 77 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى في نحو 14 يوما.



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