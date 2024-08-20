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أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجعت عقود "برنت" دون مستوى 77 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى في نحو 14 يوما.

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وبحلول الساعة 08:46 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.88% إلى 76.98 دولار للبرميل، وبذلك تكون عقود الخام العالمي قد تراجعت إلى دون مستوى 77 دولارا للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.9% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ". 

gnews

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