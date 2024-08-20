أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.9% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
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