أسهم اليابان تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

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الوكيل الإخباري- أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس، متعافيا من أكبر تراجع للمؤشر في 37 عاما تكبده في وقت سابق من هذا الشهر. اضافة اعلان





لكن الحذر قبيل تصريحات رئيسي البنك المركزي الياباني والأميركي حد من المكاسب.



وارتفع نيكي 0.68 بالمئة إلى 38211.01 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس.



وهوى نيكي 12.4 بالمئة في الخامس من أغسطس، في أكبر تراجع يسجله المؤشر منذ انهيار يوم "الاثنين الأسود"، لكنه صعد 10 بالمئة في اليوم التالي.



ولا يزال المؤشر أدنى من الذروة التي بلغها في يوليو فوق 42 ألف نقطة، لكنه صعد 23 بالمئة منذ تراجعه الشديد في الخامس من أغسطس.