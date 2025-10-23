أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

08:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، مع تطلع المستثمرين إلى تقارير نتائج الأعمال بحثاً عن مؤشرات على نشاط الأعمال والثقة في المنطقة الأوروبية.





وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.14 نقطة أو بنسبة 0.37 بالمئة إلى مستوى 574.43 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 56.66 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 24207.79 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 63.57 نقطة أو بنسبة 0.67 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9578.57 نقطة.



في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 18.91 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8225.78 نقطة.

