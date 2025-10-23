أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.14 نقطة أو بنسبة 0.37 بالمئة إلى مستوى 574.43 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 56.66 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 24207.79 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 63.57 نقطة أو بنسبة 0.67 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9578.57 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 18.91 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8225.78 نقطة.
