الخميس 2024-10-24 10:02 م
 

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد تقليص مكاسبها السابقة اليوم الخميس، حيث استعرض المستثمرون مجموعة أخرى من تقارير الأرباح.

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وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع مؤقت بنسبة 0.06 بالمئة، حيث تداولت غالبية البورصات الرئيسية في منطقة إيجابية، بينما كانت القطاعات مختلطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.39 بالمئة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.13 بالمئة، واستقر مؤشر كاك الفرنسي عند الإغلاق ليحقق نسبة 0.08 بالمئة.

 
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