أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع مؤقت بنسبة 0.06 بالمئة، حيث تداولت غالبية البورصات الرئيسية في منطقة إيجابية، بينما كانت القطاعات مختلطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.39 بالمئة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.13 بالمئة، واستقر مؤشر كاك الفرنسي عند الإغلاق ليحقق نسبة 0.08 بالمئة.
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