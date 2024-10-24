أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

الوكيل الإخباري- أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد تقليص مكاسبها السابقة اليوم الخميس، حيث استعرض المستثمرون مجموعة أخرى من تقارير الأرباح.

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وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع مؤقت بنسبة 0.06 بالمئة، حيث تداولت غالبية البورصات الرئيسية في منطقة إيجابية، بينما كانت القطاعات مختلطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.