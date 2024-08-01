أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 1.29 بالمئة، كما أنهت جميع البورصات الإقليمية الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة السلبية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وتراجعت أسهم البنوك بنسبة 4.48 بالمئة، في حين كان قطاع التجزئة من بين القطاعات الوحيدة التي ارتفعت بنسبة 1.27 بالمئة.
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