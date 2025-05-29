أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، وذلك بعد أن محت بعضها المكاسب التي حققتها في بداية التداولات.

اضافة اعلان



وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.05 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 547.88 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".



كما أغلق مؤشر "داكس الألماني" الجلسة على هبوط 104.96 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى مستوى 23933.23 نقطة.