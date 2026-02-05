أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية

الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات جماعية اليوم الخميس، وسط ثبات أسعار الفائدة، مع تقييم المستثمرين لتقارير الأرباح الإقليمية، في وقت أبقى فيه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.

اضافة اعلان