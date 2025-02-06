أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع وسط وصول بعضها إلى مستويات قياسية جديدة في ظل إصدارات نتائج أعمال الشركات وخفض بنك إنكلترا معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.28 نقطة أو بنسبة 1.17 بالمئة إلى مستوى 544.84 نقطة في نهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد، مع تداول جميع القطاعات تقريباً على ارتفاع خلال الجلسة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 316.49 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 21902.42 نقطة، وذلك في أعلى مستوياته على الإطلاق.



وزاد أيضاً مؤشر كاك الفرنسي بنحو 115.94 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8007.62 نقطة.