الجمعة 2025-02-07 12:06 ص
 

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية
تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع وسط وصول بعضها إلى مستويات قياسية جديدة في ظل إصدارات نتائج أعمال الشركات وخفض بنك إنكلترا معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.28 نقطة أو بنسبة 1.17 بالمئة إلى مستوى 544.84 نقطة في نهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد، مع تداول جميع القطاعات تقريباً على ارتفاع خلال الجلسة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 316.49 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 21902.42 نقطة، وذلك في أعلى مستوياته على الإطلاق.


وزاد أيضاً مؤشر كاك الفرنسي بنحو 115.94 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8007.62 نقطة.


وصعد أيضاً مؤشر فوتسي 100 البريطاني 103.99 نقطة أو بنسبة 1.21 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8727.28 نقطة، مسجلاً أيضاً أعلى مستوى له.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

علم روسيا

أسواق ومال روسيا: ارتفاع عائدات الغاز والنفط 17% خلال كانون الثاني الماضي

النائب زهير الخشمان

شؤون برلمانية النائب زهير الخشمان يرد بقوة على تصريحات إيدي كوهين الاستفزازية

الدنمارك

عربي ودولي الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

ارشيفية

الطقس زخات من الثلوج على هذه المناطق ليل الخميس- تفاصيل

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية

نقابة المهندسين

أخبار محلية التزكية تحسم انتخابات ثلاثة فروع لنقابة المهندسين

تعبيرية

أخبار محلية سطو مسلح على صيدلية في إربد



 



الأكثر مشاهدة