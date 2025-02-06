أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.28 نقطة أو بنسبة 1.17 بالمئة إلى مستوى 544.84 نقطة في نهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد، مع تداول جميع القطاعات تقريباً على ارتفاع خلال الجلسة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 316.49 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 21902.42 نقطة، وذلك في أعلى مستوياته على الإطلاق.
وزاد أيضاً مؤشر كاك الفرنسي بنحو 115.94 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8007.62 نقطة.
وصعد أيضاً مؤشر فوتسي 100 البريطاني 103.99 نقطة أو بنسبة 1.21 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8727.28 نقطة، مسجلاً أيضاً أعلى مستوى له.
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