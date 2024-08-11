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أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"

أكوا باور
أكوا باور




 

الأحد، 11-08-2024 01:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية أنها توصلت، هي وشركات تابعة، إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك" في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر.


وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: "توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك، بموجبها سيتم تحويل القروض المستحقة، وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك".


وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي "شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط".

سكاي نيوز عربية

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