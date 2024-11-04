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"أوبك +" تمدد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام

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تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت دول منظمة "أوبك +" تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأفادت الأمانة العامة لمنظمة "أوبك +"، عبر بيان لها، بأنها قامت بتأجيل الخروج التدريجي من خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة شهر آخر.

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وجاء في البيان الصادر عن المنظمة أن ثماني دول من "أوبك +"، وهي روسيا والسعودية والإمارات والكويت وكازاخستان والعراق والجزائر وسلطنة عمان، اتفقت على تمديد التعديلات في الإنتاج التي أجريت في نوفمبر 2023، بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024.


ويذكر أن المنظمة كانت قد خططت في وقت سابق، للبدء في الإلغاء التدريجي لحفظ الإنتاج الطوعي اعتبارا من أكتوبر الماضي، ثم قررت البدء في ذلك اعتبارا من 1 ديسمبر، إلا أنها عادت ومددته حتى نهاية العام الجاري.

 

RT

 
gnews

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