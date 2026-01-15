أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا بعد سقوط الأسد

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تستحوذ مجموعة الاستثمار القابضة القطرية على "شهبا بنك" السوري وحصة 30% من بنك سوريا الدولي الإسلامي.



وقالت ثلاثة من المصادر إن شركة استثمار القابضة التابعة لمجموعة "باور إنترناشونال" القابضة ومقرها الدوحة، ستستحوذ على حصة أغلبية 60% في "شهبا بنك" بعد شراء أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن المجموعة يقودها الأخوان القطريان من أصل سوري معتز ورامز الخياط.



ويعد ذلك أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا أواخر العام الماضي، وفي الوقت الذي يحاول فيه مصرف سوريا المركزي إعادة رسملة القطاع المصرفي، الذي تضرر بشدة جراء الحرب التي استمرت نحو 14 عاما والعقوبات الغربية.