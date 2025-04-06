أين ومتى سيتوقف الذهب عن الارتفاع عالميا؟

الوكيل الإخباري- يعد الاستثمار في الذهب من أشهر الأنواع الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية، ويزداد الإقبال على المعدن الأصفر خلال الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات السياسية التي قد تلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.

اضافة اعلان



يُعتبر الذهب من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين عندما تتراجع شهية المخاطرة تجاه أسواق الأسهم والسلع. يمكن الاستثمار في الذهب بطرق مختلفة، سواء عن طريق شراء السبائك وتخزينها، أو عبر شراء أسهم شركات تعمل في مجال إنتاج الذهب، أو حتى من خلال الصناديق الاستثمارية التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الذهب.



تأثير الدولار على سعر الذهب



من المعروف أن سعر الذهب يتأثر بشكل كبير بحركة الدولار الأمريكي. حيث يعاني الذهب من تراجع كبير في حال ارتفاع الدولار، بينما يعزز انخفاض الدولار من دعم الذهب وارتفاع أسعاره. منذ بداية عام 2025، شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة تزيد عن 6%، حيث انخفض من 110 كأعلى مستوى له في منتصف يناير إلى 103 في منتصف مارس 2025.



هذا التراجع في قيمة الدولار جاء نتيجة لتوقعات بتقليص الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أربعة تخفيضات.



وقد أدى هذا التراجع إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، مما أسهم في ارتفاعه بنسبة تزيد عن 20% منذ بداية العام، أي ما يعادل نحو 550 دولارًا للأونصة.



أسباب أخرى لارتفاع الذهب



إلى جانب تأثير الدولار، تساهم عدة عوامل أخرى في استمرار ارتفاع سعر الذهب. من أبرز هذه العوامل هي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية. فمنذ بداية أكتوبر 2022، كان سعر أونصة الذهب يتداول حول 1600 دولار، إلا أن سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ساهمت في زيادة شراء الذهب من قبل بعض الدول الكبرى مثل الصين، التي عملت على زيادة احتياطياتها من الذهب عبر البنك المركزي.



وبالإضافة إلى ذلك، ارتفاع التضخم في العديد من الدول وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن ساهم أيضًا في ارتفاع أسعاره، لا سيما مع خفض معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية. فقد شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بلغ نحو 95% خلال سنتين ونصف.



تأثير سياسة ترامب على سعر الذهب



من العوامل الأخرى التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب هي سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية وزيادة التعريفات على بعض الدول. هذه السياسات أدت إلى تصاعد حالة من عدم اليقين في الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة للتحوط والحماية ضد التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحروب التجارية.



هل سيستمر ارتفاع الذهب؟



حاليًا، لا يزال سعر الذهب في مسار صاعد مستمر، إلا أنه بحاجة إلى عمليات جني أرباح طبيعية بعد هذا الارتفاع المستمر منذ بداية العام. ومع ذلك، يبقى سعر الذهب مستقرًا في مناطق دعم قوية. ومن أهم مناطق الدعم التي يمكن أن تساعد في استقرار السعر هي مستويات 2900 دولار للأونصة، تليها 2750 دولارًا، والتي من الصعب كسرها في الظروف الحالية.



متى سيتوقف الذهب عن الارتفاع؟



من الصعب تحديد متى سيتوقف ارتفاع سعر الذهب، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل، أبرزها استقرار الأسواق العالمية، وتلاشي المخاوف من تأثير الحروب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي. في الوقت الحالي، يبدو أن صعود الذهب سيستمر في الفترة القادمة، وقد نشهد وصوله إلى أرقام قياسية جديدة.



وأخيرا، يبقى الذهب في صعود مستمر، ويعتمد مستقبله على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية. ورغم أنه قد يشهد بعض التذبذبات على المدى القصير، إلا أن الذهب يظل أحد أفضل الملاذات الآمنة للمستثمرين في ظل الظروف الحالية.