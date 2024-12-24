الثلاثاء 2024-12-24 03:11 م
 

إيران تنتج 850 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 03:06 م

الوكيل الإخباري- أفاد مدير مراقبة الإنتاج في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي بأن إنتاج الغاز في البلاد بلغ 850 مليون متر مكعب يوميا.

وقال جولائي خلال تفقده منطقة عسلوية للطاقة جنوب إيران إن إنتاج الغاز في البلاد وصل ما بين 850 و860 مليون متر مكعب يوميا، منها 590 مليون متر مكعب يتم إنتاجها في مصفاة "بارس جنوبي" في الموقع الأول الذي يضم 8 مصافي والموقع الثاني الذي يضم 5 مصافي.

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وأوضح أنه بالإضافة إلى الغاز، يتم إنتاج 700 ألف برميل من مكثفات الغاز، و20 ألف طن من الغاز المسال، و1500 طن من الكبريت، و5 إلى 6 آلاف طن من غاز الإيثان يوميا.


وذكر مدير مراقبة الإنتاج في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن حجم الاستهلاك المنزلي من الغاز في الصيف بإيران يبلغ 150 مليون متر مكعب ويتضاعف أربع مرات ليصل إلى 650 مليون متر مكعب في فصل الشتاء، لذلك فإن معدل استهلاك الطاقة كبير في البلاد.

 

RT

 
gnews

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