إيلون ماسك يتفق مع تحليل يتنبأ بنهاية أميركا

الوكيل الإخباري- شارك الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عبر صفحته على منصة "إكس" تحليلاً وصفه بـ "الاستنتاج الدقيق" لأحد المستثمرين، حذر خلاله من سياسات قد تقود لـ "مجاعة" و"نهاية أميركا" على حد وصفه.



المنشور -الذي أيّده ماسك- تضمن الإشارة إلى أنه يتعين على الناس أن يتوقفوا عن المبالغة في ردود أفعالهم إزاء خطة كامالا هاريس (نائب الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني) للحد من التضخم الغذائي، وكأنها ستؤدي إلى الشيوعية والمجاعة الجماعية ونهاية أميركا.



انتقادات ساقها التحليل المذكور لخطة هاريس المرتبطة بضبط أسعار المواد الغذائية، التي أعلنت عن بعض من ملامحها يوم الجمعة الماضي في معرض حديثها عن برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ما يرتبط بخطة السيطرة على الأسعار من خلال تمرير أول حظر فدرالي على الإطلاق على التلاعب بأسعار المواد الغذائية.



ووضع الخبير المالي والمستثمر استنتاجات عامة لهذه الخطة وما قد تقود إليه.. خلص من خلالها إلى التحذير من "الشيوعية والمجاعة الجماعية ونهاية أميركا التي تحدث بسرعة".



وناقش التصور الذي قدّمه الخبير المالي والمستثمر روبرت ستيرلنغ، التبعات المحتملة لخطة كامالا هاريس لخفض تضخم أسعار الغذاء، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث الكارثية.



يبدأ الأمر -بحسب التصور المذكور- بتجميد الحكومة لأسعار متاجر البقالة والمنتجين، مما يضغط على هوامش الربح الهزيلة في هذه الصناعة. بينما يؤدي هذا الضغط إلى إغلاق المتاجر في المناطق ذات الدخل المنخفض، بينما تتحول المتاجر الكبرى إلى بيع منتجات غير خاضعة للسيطرة على الأسعار.



ومع انهيار سلاسل التوريد وإفلاس المنتجين الصغار، تبدأ الطوابير أمام المتاجر. في النهاية، تتدخل الحكومة بشكل أعمق في الصناعة، مما يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الغذائي، ونتائج كارثية تشبه الشيوعية والمجاعة.