الإثنين 2025-12-22 08:59 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، الاثنين، مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في كانون الثاني.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4416.30 دولارا للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، والشراء القوي من قبل البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة 125% منذ بداية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بزيادتها 3.1%.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ثلوج الأردن

خاص بالوكيل حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي

أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان، أنها نقلت الاثنين المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن. وكان نافيد أكرم البالغ 24 عاما يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد

عربي ودولي نقل مطلق النار في بونداي من المستشفى إلى السجن

انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو

عربي ودولي انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو

الدوريات الخارجية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع. وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

عربي ودولي نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين



 




الأكثر مشاهدة