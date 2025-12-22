ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

وبحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4416.30 دولارا للأوقية.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارا للأوقية.
وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، والشراء القوي من قبل البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة 125% منذ بداية العام.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بزيادتها 3.1%.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
العراق: الشركات الدولية في كردستان ملزمة بتسليم كميات النفط المنتجة
-
دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم
-
ماذا ينتظر الأصفر الرنان في 2026؟
-
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
-
الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو
-
اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في تشرين الثاني
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا