ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، الاثنين، مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في كانون الثاني.





وبحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4416.30 دولارا للأوقية.



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارا للأوقية.



وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، والشراء القوي من قبل البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة 125% منذ بداية العام.



وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بزيادتها 3.1%.



وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

